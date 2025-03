Ilfoglio.it - Con l’umanitarismo siamo quasi di fronte a una nuova espressione religiosa. Un libro

Anticipiamo un estratto de “Il crepuscolo dell’universale”, il nuovodi Chantal Delsol da venerdì 21 marzo in libreria per Cantagalli (320 pp., 23 euro) È proprio questo il nodo del conflitto tra l’occidente e molte culture esterne, e anche tra l’occidente e alcune delle sue componenti: il tentativo di imporre un ordine morale. L’occidente è stato missionario per secoli e molto spesso è accaduto che i suoi proseliti siano stati perseguitati per questo. Ma una missione non consiste nell’imporre un nuovo ordine. Lo propone, e soprattutto è testimone della sua predicazione, testimone nel senso di martire. Può convertire, oppure subire torture per aver disturbato la società e seminato nelle menti pensieri troppo scomodi. Per un certo periodo, i paesi occidentali venuti a predicare i diritti umani in tutti i continenti hanno suscitato un sentimento di fascino, che ha permesso loro di ottenere qua e là l’adesione.