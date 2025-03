Lanazione.it - Con le 'chiavi bulgare' rubano negli appartamenti, fermati due ladri

La Spezia, 19 marzo 2025 – Furti in appartamento con '': duedalla polizia, recuperata la refurtiva. I numerosi furti in appartamento in città, hanno spronato gli uomini e le donne della squadra mobile della Questura della Spezia hanno dato impulso ad un’attività di indagine 'lampo', che ha permesso di smantellare una batteria di 'trasfertisti' di origine georgiana. L’attività di indagine, sviluppata dopo la commissione di furti in abitazione perpetrati nei giorni scorsi nei quartieri di Fossitermi, Migliarina e Canaletto, ha permesso di focalizzare le attenzioni degli investigatori su una coppia di uomini; uno robusto e l’altro snello, ripresi da alcune telecamere cittadine mentre si allontanavano furtivamente dai luoghi di consumazione dei reati. Il comune denominatore di tutti i furti era l’assenza di effrazione, motivo per il quale si è ritenuto da subito verosimile che si potesse trattare diprofessionisti, solitamente di origine georgiana, in possesso di 'chiave bulgara': un particolare attrezzo utilizzato daprofessionisti per riprodurre in tempi rapidi le caratteristiche fisiche delleoriginali e costruire artigianalmente dei duplicati, utilizzati poi per aprire le relative serrature e consumare i furti.