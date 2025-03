Iodonna.it - Con il suo brand "As Ever", Meghan Markle è stata accusata di aver copiato "Goop" di Gwyneth Paltrow. Ma l'attrice difende la duchessa

Leggi su Iodonna.it

Sono vicine di casa a Montecito, entrambe promotrici di uno stile di vita casalingo “elevato” e a capo di duelifestyle molto simili. Ma, che con il suo, lanciato nel 2008, èuna vera pioniera, non dà peso alle accuse rivolte adila copiata, con il suo “As”. Anzi,l’imprenditrice sua “rivale”.e i waffle verdi: San Patrizio in famiglia con il regalo della regina Elisabetta Xla vicinaAl lancio di As, lo scorso anno (in origine era stato chiamato American Riviera Orchard), ladi Sussex erasubitodirubato idee di stile alla