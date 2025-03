Ilfattoquotidiano.it - “Con Arisa è finita. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme. Con Serena Brancale è durata 5 anni”: lo rivela l’ex fidanzato Walter Ricci

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hanno condiviso nove mesi di passioni, scatti fotografici e baci. Poi basta. L’amore è terminato.e il colleganon stanno più assieme. Gli indizi c’erano già sui social, dove il silenzio è stato brusco, ora la conferma direttamente dala Il Corriere della Sera: “In questo momento preferisco non parlare della mie cose private. Preferisco che parli la mia musica, la costruzione di un percorso”.Poi i dettagli: “Con lei è. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo.di noi due ha unaed erae continuare a crescere professionalmente. Lei si immaginava di fare una famiglia? Quando si è molto presi si dicono certe cose.