Ilfoglio.it - Competizione, efficienza, creatività. L’esperimento del Foglio AI riscuote successo, ed è solo l’inizio

Al direttore - Caro Cerasa, ecco il mio pensiero, corretto tramite l’AI. L’iniziativa delAI, il primo quotidiano interamente redatto dall’intelligenza artificiale, è un esperimento che interessa chi, come noi di Ucimu-Sistemi per produrre, si occupa di innovazione e tecnologia applicata all’industria manifatturiera. L’AI sta rivoluzionando molti settori, dalla scrittura giornalistica alla produzione industriale. L’industria italiana delle macchine utensili, della robotica e dell’automazione sta già integrando sistemi di intelligenza artificiale per migliorare l’produttiva, la manutenzione predittiva e la qualità del prodotto finale. C’è una consapevolezza: l’AI è uno strumento, non un sostituto della competenza umana. Dobbiamo però deciderci: quale ruolo resta all’intuizione, allae al pensiero critico dell’uomo? Nell’industria, come nel giornalismo, l’AI deve essere un supporto che aumenta la capacità umana, non un’alternativa che la sostituisce.