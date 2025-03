Ilgiorno.it - Como, non comunica il cambio di detenzione della pistola: denunciata ex guardia giurata

, 19 marzo 2025 – Laera stata regolarmente, ma il proprietario non avevato indi residenza e, di conseguenza, il luogo didell’arma, un passaggio obbligatorio per legge. La Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha denunciato per violazione del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, un 50enne calabrese, residente a, ex, che aveva unaautomatica di fabbricazione italiana calibro 9. I poliziotti che si occupanogestione e del rilascio di autorizzazioni in materia di armi, hanno svolto controlli mirati, intrecciando i dati a disposizione e notando un’incongruenza tra il luogo diindicato in denuncia, e l’attuale residenza dell’uomo. Oltre alla, gli agenti hanno sequestrato 50 proiettili.