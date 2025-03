Anteprima24.it - Comitato sannita ABC: due iniziative per la giornata mondiale dell’acqua

Tempo di lettura: 2 minutiLadel 22.03.2025 cade alla vigilia di una estate che si preannuncia drammatica per le crisi idriche che il sud Italia dovrà affrontare a causa dei cambiamenti climatici.Le carenze d’acqua, che da anni affliggono la Sicilia, stanno risalendo lo stivale e colpiscono adesso anche la Basilicata, la Calabria, la Puglia, il Molise e la Campania.Le scelte operate dalla politica non garantiscono l’autosufficienza dei territori e una gestione partecipata delle popolazioni, in quanto asservite agli interessi delle multinazionali che vedono nell’oro blu la nuova frontiera del profitto.Insieme a tutti i comitati del Sud Italia diciamo no alla privatizzazione operata dal Governo Meloni con Acque del Sud Spa, la società che gestisce gli invasi del mezzogiorno.