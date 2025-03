Linkiesta.it - Come Starmer è riuscito a ricostruire la credibilità del Regno Unito nella politica internazionale

Leggi su Linkiesta.it

Dimenticate ilesitante, quello smarrito dopo la Brexit, in bilico tra la nostalgia di un passato da potenza globale e l’incertezza di un futuro senza un ruolo definito. Negli ultimi anni Londra ha faticato a trovare il proprio posto in un mondo in continua trasformazione, vagando ai margini della diplomaziae osservando da spettatrice le grandi partite geopolitiche senza mai davvero entrarvi. Con Keir, però, sembra tutto cambiato.Il premier che fino a pochi mesi fa veniva descrittoun tecnocrate grigio e privo di slancio èa riportare la Gran Bretagna al centro della scena mondiale. Da mediatore tra Europa e America a promotore di un piano per l’Ucraina,in poco tempo ha trasformato la diplomazia britannica in un perno delle grandi questioni globali.