Ilfattoquotidiano.it - Come stanno i giornalisti in Italia: gli uomini guadagnano il 16% in più delle donne, al 70% degli autonomi meno di 25mila euro l’anno

, complice il fatto che quasi tutti i direttori sono maschi,in media il 16% in più rispetto alle colleghe: 62.661contro 54.016. Gli, che sono sempre di più, fanno la fame: il 70% guadagnadi. Particolarmente svantaggiati nell’ambito di quella platea risultano essere i cococo, che in media prendono la metà rispetto a un freelance. Sono i primi risultati del report Lo stato del giornalismono, in attesa della versione completa che sarà presentata in corso d’anno. Diventerà poi un appuntamento annuale: a lavorarci la Fondazione sul giornalismono “Paolo Murialdi” e il dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza. La prima edizione si avvale della collaborazione dell’Inps, al cui fondo lavoratori dipendenti icon rapporto di lavoro subordinato sono stati trasferiti dal luglio 2022.