Come riconoscere assaggiare e conservare un olio extravergine di qualità I consigli del Gambero Rosso

Protagonista della dieta mediterranea, l'è fra i prodotti agroalimentari più apprezzati non solo per l'utilizzo in cucina, ma anche per le sue proprietà nutraceutiche. Ma quanto lo conosciamo davvero? Per quanto sia un prodotto familiare, o forse proprio per questo, in Italia non se ne sa ancora molto: le informazioni, quando ci sono, risultano tuttora troppo vaghe.L'è sempre più al centro di dibattiti, ma anche di polemiche e scandali, a cominciare da quelli relativi alle frodi, oggetto di numerosi servizi giornalistici che hanno il merito di aumentare la consapevolezza su questo prodotto. L'attenzione si concentra, soprattutto, su provenienza,delle olive e poca chiarezza dal punto di vista normativo per quanto riguarda l'etichettatura.Su tecniche di lavorazione, impianti, tempi di raccolta, cure da tenere in campo e in frantoio abbiamo imparato e impariamo molto ogni anno grazie alla conoscenza diretta dei migliori produttori didella Penisola, protagonisti della guida Oli d'Italia.