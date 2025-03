Cultweb.it - Come nacque la Las Vegas dei casinò? La storia è incredibile

Leggi su Cultweb.it

Lasè oggi sinonimo di gioco d’azzardo, spettacoli di lusso e intrattenimento sfrenato. Ma com’è nata questa città iconica considerata il parco giochi d’America? Il percorso che ha trasformato un piccolo avamposto nel deserto del Nevada in un luogo unico nel suo genere affascinante e ricco di colpi di scena.Il nome Las, che in spagnolo significa “le pianure fertili”, risale al1829 ed è stato attribuito dall’esploratore Rafael Rivera. La zona si distingueva nel deserto del Mojave per le sue sorgenti naturali, che fornivano acqua agli esploratori e ai commercianti diretti in California. Qui, nel 1855, un gruppo di missionari mormoni cerca di stabilire un insediamento, ma abbandona l’area dopo pochi anni. È solo nel 1905, con l’arrivo della ferrovia capace di collegare Los Angeles a Salt Lake City, che Lasinizia a svilupparsiuna vera città.