Lanazione.it - Com’è lontana ora Firenze. Da Borgo un’ora e mezzo. Più ’vicina’ Roma in treno

Leggi su Lanazione.it

Alle 7 e 59 minuti, alla stazione di Santa Maria Novella, una Freccia si accende e punta il musone a sud, verso la Capitale. Aprirà i suoi portelloni alle 9,24 aTiburtina. Il bombolone alla crema fiorentino dista dal maritozzono 232 chilometri, percorribili ine venticinque minuti spaccati. Sono 33 invece i chilometri che separanodalla ’capitale’ del Mugello,San Lorenzo. Una distanza standard da pendolare che oggi però, con la caterva di guai arrivati con i capricci di Giove Pluvio dei giorni scorsi – che si sono sommati alle storiche grane di due territori con collegamenti ballerini – e che ancora non è dato sapere quando saranno risolti, rappresenta per lavoratori e studenti che si spostano quotidianamente dal Mugello al capoluogo una piccola odissea. In buona sostanza per arrivare ada, negli orari di punta, può servire più die nei momenti peggiori quasi