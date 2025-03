Come funzionano le elezioni alla presidenza CIO | sette candidati ecco come si vota

Leggi su Sportface.it

Si può vincere raggiungendo subito la maggioranza richiestain una manifesta superiorità di un incontro di lotta. O dopo una serie di esclusioniin una corsa ad eliminazione di ciclismo su pista. Giovedì 20 marzo in un resort in Messenia, in Grecia, a meno di 100km di distanza da Olimpia sarà eletto il successore di Thomas Bachguida del Comitato Olimpico Internazionale., ma tre sono i favoriti: il presidente della World Athletics, il britannico Sebastian Coe, che ha ricevuto in giornata l’appoggio verbale di Mo Farah e Usain Bolt; lo spagnolo Juan Antonio Samaranch Jr, figlio del presidente storico del CIO Juan Antonio Samaranch Sr, l’uomo che più di tutti ha traghettato la famiglia olimpica verso la modernità; e il ministro dello sport dello Zimbabwe, Kirsty Coventry, un’aspirante pioniera: sarebbe la prima donna e la prima africana a capo del CIO.