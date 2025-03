Ilrestodelcarlino.it - Come fare stare bene i cittadini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Favorire dialogo, partecipazione,ssere, coesione sociale e felicità: è il tema dell’appuntamento oggi al centro sociale Malpensa dove, alle 20.30, l’amministrazione comunale di San Lazzaro discuterà le azioni per promuoveressere, coesione sociale, partecipazione deialla vita della comunità. Un incontro alla vigilia della Giornata internazionale della felicità, domani 20 marzo. L’assessore Michele d’Alena illustrerà le attività che il Comune metterà in campo mentre Veruscka Gennari e Saverio Cuoghi, di 2BHappy Culture Company, parleranno de ’La scienza della felicità: metodi e saperi per generaressere’. Chiuderà i lavori la sindaca Marilena Pillati.