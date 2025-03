Ilrestodelcarlino.it - Come cambia il traffico per Cosmoprof 2025: obiettivo evitare la paralisi

Bologna, 19 marzo– Ilè ormai alle porte e Bologna sarà invasada tradizione da migliaia di visitatori. L’inizio della kermesse è giovedì 20 e terminerà domenica 23.tutti gli anni cambierà la viabilità visto che in particolare la zona Fiera sarà molto congestionata. Il Comune è corso ai ripari con un tavolo tecnico: ecco le modifiche studiate per migliorare la circolazione.la viabilità Verrà istituito il divieto di transito e sosta in piazza della Costituzione ai veicoli privati e ai pullman turistici. L'accesso alla piazza sarà consentito solo a bus di linea e taxi e agli autorizzati indicati nell'ordinanza. Il rispetto divieto sarà controllato mediante presidio costante di operatori di Bolognafiere, con il supporto di Polizia Locale negli orari di maggiore afflusso e deflusso dei visitatori.