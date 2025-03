Quotidiano.net - Come cambia il corpo degli astronauti rientrati dallo spazio dopo 9 mesi

Roma, 18 marzo 2025 -ildi chi vive per un lungo periodo senza gravità? La vera e propria odissea nellodei dueamericani Butch Wilmore e Sunita Williams, al rientro nella notte italiana sulla Terraessere rimasti bloccati per più di nove(dovevano essere 8 giorni) sulla Stazione Spaziale Internazionale, haeffetti sul loro fisico e potrebbe lasciare conseguenze importanti sulla loro salute. In primo luogo, secondo la Nasa, lunghi periodi senza la gravità terrestre possono avere un impatto sulle ossa umane. La gravità zero significa che le ossa nella parte inferiore del(gambe, fianchi, colonna vertebrale) svolgono un lavoro notevolmente inferiore. Durante i voli spaziali, le ossa portanti perdono in media dall'1 all'1,5 per cento della loro densità minerale (massa ossea) al mese.