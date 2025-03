Ilgiorno.it - Coltelli e l’ombra dei Latin King: "Ho degli ordini, devi morire". La Procura chiede tre condanne

"Ho, ti devo ammazzare.essere eliminato perché conosciinfami". E giù le coltellate. La prima allo stomaco, poi una bottigliata in testa tanto violenta da sfondare il vetro e far perdere i sensi alla vittima. Poi le altre coltellate, 12 in tutto, tutte sferrate in parti vitali. Un bagno di sangue edei. Per questa aggressione, commessa nel giugno scorso nei pressi dei giardini pubblici del Nei, in via Enrico da Monza, ai danni di un coetaneo connazionale, ladi Monza ha chiesto nel processo con il rito abbreviato davanti alla gup del tribunale di Monza Francesca Bianchetti la condanna per tentato omicidio a 6 anni e 8 mesi di reclusione per P.H.B.S., ecuadoriano del 2001 residente in provincia di Varese, ritenuto l’esecutore materiale e anche recidivo e la condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione ciascuno per D.