Colpo di coda dell’inverno | in arrivo freddo siberiano e temporali

Temperature in picchiata, l’Italia sente il. Oggi, 19 marzo, Festa del papà, ilsi fa sentire. Un nucleo di aria fredda dall’Ucraina fa scendere le temperature minime sotto lo zero al Centro-Nord. Il sole però torna presto a scaldare, le temperature risalgono fino a 12-16°C. Il sole brilla, qualche nuvola solo sulle isole. Il vento forte si calma.Leggi anche: Italia, terremoto: ancora scosse!Domani, 20 marzo, primo giorno di primavera, il tempo è buono ma frizzante. Le temperature minime scendono ancora sotto zero al Centro-Nord. Il sole splende, le massime arrivano a 12-17°C, dice iLMeteo.it.Il weekend porta sorpreseIl primo weekend di primavera cambia tutto. Il bel tempo e il sole lasciano il posto allo scirocco. L’umidità e le nuvole arrivano sull’Italia. Venerdì piove in Liguria, nevica sulle Alpi occidentali.