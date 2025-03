Ilrestodelcarlino.it - Colpo al clan Casalesi: maxi confisca da 24 milioni tra Rimini e la Romania

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 marzo 2025 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito unada 24e mezzo di euro, colpendo duramente i patrimoni illeciti riconducibili a un italiano ritenuto affiliato aldei. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha interessato quote sociali e beni strumentali di due società rumene, oltre a un terreno situato in. L’uomo, che negli ultimi anni aveva trovato dimora anche nella provincia di, è sospettato di far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso. Le indagini hanno svelato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato nel tempo, portando a ritenere che il soggetto vivesse stabilmente grazie ai proventi di attività criminali.