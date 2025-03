Puntomagazine.it - Colloqui per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina: nuove speranze per la pace a Gedda

ditrasegnano un primo passo verso una tregua parziale, con il focus sulle infrastrutture energetiche e marittimeIinternazionali per ililtracontinueranno domenica nella città saudita di, con un focus particolare sulla stabilizzazione della situazione energetica e sulle infrastrutture strategiche. La notizia arriva dopo una lunga telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ex presidente americano Donald Trump, seguita da dichiarazioni positive da parte dell’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff.Una prima fumata bianca per laIn un’intervista rilasciata a Fox News, Witkoff ha confermato che la tregua, che prevede una sospensione dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche, è stata discussa tra i leader russi e americani, ma non ancora formalmente accettata dall’