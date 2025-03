Inter-news.it - Collavino (dt Udinese) guarda all’Inter: «Spensieratezza ci potrà essere utile!»

Francosi è espresso in vista del prossimo match tra l’Inter e l’, in programma il 30 marzo a San Siro. Di seguito le sue parole.LE DICHIARAZIONI – Francosi è pronunciato a Sky Sport quando manca poco più di una settimana alla sfida tra l’Inter e l’. Il direttore tecnico dei friulani ha sottolineato come la compagine arrivi al match contro i nerazzurri: «Stiamo disputando un buon Campionato, raggiungendo la soglia dei 40 punti in anticipo. Ciò ci consenta di vedere le prossime partite con grande serenità, ma anche con lache serve per ottenere risultati importanti. Alla fine vedremo se saremo capaci di raggiungere qualcuna delle società che ci sta davanti, pur nella consapevolezza che siano ben attrezzate».sul tecnico Runjaic in attesa di Inter-L’ELOGIO –ha poi proseguito indicando il suo punto di vista sul tecnico dell’: «Runjaic ha una grande cultura del lavoro, il bello è che con lui si parla sempre di calcio.