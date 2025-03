Panorama.it - Coldiretti, migliaia di agricoltori scendono in piazza a Parma

Leggi su Panorama.it

Una marea gialla è arrivata nella città di. Traffico in tilt e linee del trasporto pubblico deviate. Ma stavolta non ha nulla che fare con il calcio. Le notti europee dei primi anni Novanta restano un ricordo melanconico. Sono glia scendere in. Sono in ventimila e vengono da tutta Italia. Una mobilitazione voluta dall’associazioneper raggiungere un obiettivo ben preciso. Difendere i cittadini e la loro salute. E soprattutto “fare luce”. In primis sui cibi creati in laboratorio, che non possono “essere trattati come nuovi alimenti, ma devono seguire lo stesso iter dei farmaci”. La destinazione del corteo, non a caso, è stata l’Efsa, l’Agenzia europea per la Sicurezza Alimentare. Un organismo chiave, che ha il compito di verificare l’immissione al consumo dei nuovi prodotti.