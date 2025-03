Anteprima24.it - Coldiretti Campania in corteo a Parma: “Stop ai cibi sintetici e ultraformulati”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiAgricoltori, sindaci e tanti giovani preoccupati nella marea gialla che ha sfilato per le strade di, in difesa della salute pubblica dai pericoli delle nuove frontiere verso le quali sembra avviarsi l’alimentazione globale.ha scelto la sede dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare per poter avanzare le proprie richieste a difesa del Made in Italy e quindi degli interessi dell’intero comparto agricolo.“Sarà proprio l’Efsa a dover valutare le richieste di autorizzazione deicellulari creati in laboratorio, per questo siamo qui. Non per manifestare contro ma per chiedere che tutto ciò che di alimentare viene creato in laboratorio sia trattato come farmaco e non come un nuovo cibo” spiega il presidente diEttore Bellelli.