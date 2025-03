Arezzonotizie.it - Coldiretti Arezzo in marcia per la trasparenza e la sicurezza sul cibo creato in laboratorio

Una nutrita delegazione di agricoltori aretini si è unita alla marea gialla che a Parma è scesa di nuovo in piazza per chiedere all’Efsa che vengano fatti studi medici clinici e preclinici, prima di dare il via libera ai cibi cellulari e di fermentazione di precisione, per tutti i prodotti.