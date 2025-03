Secoloditalia.it - Coldiretti, agricoltori in corteo contro i cibi sintetici. FdI: “Nessun governo ha fatto più di noi”

Sono ventimila glidellaarrivati a Parma di buon mattino da tutta Italia per difendere la salute di tutti i cittadini. Un grandepacifico non di protesta, ma a difesa soprattutto delle nuove generazioni. A guidarlo sono il presidente nazionale Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, partito dal parco Primo maggio della cittadina per raggiungere la sede dell’Efsa: l’Agenzia europea per la Sicurezza Alimentare. Si tratta dell’ente incaricato di valutare l’immissione al consumo dei nuovi alimenti che ha sede proprio nella città ducale, simbolo della Food Valley nazionale dove vengono prodotte tante eccellenze della Dieta mediterranea messe oggi a rischio dagli alimenti che l’Agenzia è chiamata a valutare.“I cittadini europei non sono cavie”Non a caso assieme alle bandiere gialle dell’organizzazione con il tricolore italiano sventolano quelle blu dell’Unione Europea a sottolineare il sostegno all’Europa: ma con una richiesta forte di avere un’Europa diversa, a cui oggi si chiede più coraggio.