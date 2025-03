Unlimitednews.it - Cleveland ancora ko con i Clippers, successo per Celtics e Warriors

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Solo quattro partite nel programma Nba, ma è stata una notte con risultati interessanti., capolista della Eastern Conference, dopo la sconfitta incassata contro Orlando perde la seconda gara consecutiva, cedendo aiche si impongono in casa per 132-119.La franchigia di Los Angeles ne manda sei in doppia cifra, con Kawhi Leonard, top scorer del match con 33 punti, anche se il vero trascinatore è Ivica Zubac che, nel giorno del suo 28esimo compleanno, si regala una prestazione da 28 punti e 20 rimbalzi. Restando nel quintetto iniziale ne mettono a referto 22 James Harden (9 gli assist) e 11 Norman Powell, mentre dalla panchina ne fa 20 Bogdan Bogdanovic e ne arrivano 10 anche da Derrick Jones Jr.I Cavaliers hanno un ottimo impatto con il match, chiudono sul 45-37 il primo quarto, ma poi perdono lucidità e precisione e si arrendono ainonostante i 24 punti di Max Strus e la doppia doppia da 18 punti e 11 assist di Donovan Mitchell.