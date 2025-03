Civitavecchia al via le potature in Viale Guido Baccelli  

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 marzo 2025 – L’Assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, informa che a partire da oggi, 19 marzo, avranno inizio le attività di manutenzione delle alberature stradali su, nell’ambito del programma di gestione del verde urbano della città, per l’intervento sono stati stanziati 107.000 euro.Gli interventi, che rientrano nel piano di Manutenzione delle alberature stradali su Via Roma e, si rendono necessari per garantire la salute degli alberi, la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. Le ultimeeffettuate in questa area risalgono infatti alla stagione silvana 2018/2019, e il nuovo intervento permetterà di eliminare rami secchi, migliorare la stabilità delle piante e prevenire eventuali rischi per la viabilità e il passaggio pedonale.