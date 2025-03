Oasport.it - Civitanova-Lublino oggi in tv, Challenge Cup volley 2025: orario finale ritorno, programma, streaming

mercoledì 19 marzo (ore 20.30) si giocadidellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube sarà chiamata alla grande rimonta di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum: dopo aver perso per 3-1 l’incontro d’andata giocato settimana scorsa in Polonia, la compagine marchigiana dovrà imporsi per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio per alzare al cielo il trofeo.La missione non è delle più semplici per i cucinieri, soprattutto perché dall’altra parte della rete ci sarà una formazione di eccellente caratura tecnica che nel primo confronto ha dimostrato tutto il suo valore. Gli uomini di coach Giampaolo Medei, reduci dal successo contro Milano che ha rimesso in parità la serie dei quarti dei playoff scudetto, se la dovranno vedere contro il sestetto trascinato dal fuoriclasse Wilfredo Leon, alla sua prima stagione con il sodalizio polacco dopo l’avventura a Perugia.