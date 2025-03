City Vision focus sul Sud | ecco le 20 città meridionali più smart

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà lunedì 24 marzo, dalle 10,30, alle Gallerie d'italia in via Toledo a Napoli il secondo appuntamento del 2025 del roadshow di, dal titolo "South: territori capaci di trasformare". "L'evento – si legge in una nota – esplorerà le innovazioni sociali, urbane e tecnologiche che stanno plasmando il futuro dellee dei territori del Sud Italia. Durante l'evento saranno diffusi i dati delscore speciale Sud ed isole, con rivelazione della top 20 dellepiù "intelligenti".Il programma10:30 – 12:00south: nuovi modelli d'innovazione per trasformare il territorioGaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e presidente AnciCarmine Lasco, Assessore alla Programmazione economica e finanziaria, sviluppo economico e affari generali del Comune di CasertaClemente Mastella, Sindaco di BeneventoFrancesco Italia, Sindaco di SiracusaGerardo Josi Della Ragione, Sindaco di BacoliGiovanna Bruno, Sindaca di AndriaMaria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto del Comune di NapoliMarialuisa Forte, Sindaca di Campobasso12:00 – 12:45 Case delle tecnologie emergenti: un laboratorio d'innovazione per il Sud Bibiana Chierchia, Assessore Politiche Sociali del Comune di CampobassoCarmine Maffei, Chief Innovation Officer, Meditech Competence center – CTE NapoliFernando Fabio Gala, Area programmazione, innovazione e comunicazione del Comune di BariGiampiero Pepe, Responsabile Scientifico, Casa delle Tecnologie Emergenti di MateraGianluca Boanelli, Innovation&Future Communities Manager Tiscali, Verdeview – CTE MoliseLuigi Patriota, CEO Isimob – CTE MateraMarco Uras, Co-Founder & CEO WiData – CTE CagliariPaolo Sabatino, CEO – Errepi NetRiccardo Castrignanò, Dirigente del Comune di CagliariRodolfo Sardone, Responsabile scientifico CTE Calliope TarantoSilvia Rita Sedita, Professoressa di Management – Università degli Studi di PadovaSilvia Siciliano, Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Ufficio Innovazione e Partenariati Comune di NapoliVincenzo D'Avino, UAS flight engineer, Distretto Tecnologico Aerospaziale – CTE Bari13:00-14:00 Networking lunch14:00 – 16:30 Tavolo di lavoro con open debate "Lainterconnessa"