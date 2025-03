Sport.quotidiano.net - Circolo Ravennate della Spada. Quattro atleti qualificati ai campionati italiani. Brillano Delfino, Fava, Pizzini e Casamenti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Straordinario risultato per ilche qualificaai prossimiAssoluti di Piacenza, in giugno. Si tratta di Beatrice(classe 2003), Alessia(2001), Alice(2007) e di Francesco, classe 2008, tra i più giovani ammessi alla rassegna, con un solo atleta, nato nel 2009, più giovane per annata. Ispadisti si qualificano attraverso le due prove in programma: decisiva soprattutto l’ultima tenuta a Carrara che vede Francesco(foto), recente medaglia d’oro a squadre (e bronzo individuale) piazzarsi al 23º posto (su 354 partecipanti), dopo aver perso una sola sfida nella fase a gironi (25º) ed essere arrivato ai sedicesimi di finale nel tabellone ad eliminazione diretta. Ben tre le qualificate in campo femminile nella gara vinta da Alberta Santuccio, oro e bronzo a squadre ai Giochi olimpici, rispettivamente di Parigi e Tokio, nonché argento Mondiale individuale nel 2023 a Milano e due volte a squadre.