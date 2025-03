Sport.periodicodaily.com - Cipro-San Marino: le probabili formazioni

Gara valida per la prima giornata del gruppo h di qualificazione ai Mondiali 3026. Le due squadre, pur non avendo velleità di raggiungere la fase finale, sperano di fare un buon cammino.-Sansi giocherà venerdì 21 marzo 2025 alle ore 18 presso l’Aek Arena di Larnaca.-SAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’obiettivo della Nazionale cipriota è la partecipazione storica ad un Mondiale. Per questo si è deciso di optare per un tecnico di esperienza come il greco Mantzios che ha sostituito Augousti.Gli ospiti si presentano più come la Cenerentola di ogni torneo. La promozione nella Lega C di Nations League ha di fatto aumentato aspettative ed ambizioni, malgrado la strada resta sempre in salita.LE(4-4-2): Demetriou, Karo, Andreou, Laifis, Anderson, Correia, Loizou, Spoljaric, Artymatas, Kakoulis, Sotiriu, Tzionis.