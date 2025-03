Cinque stelline dell’Inghilterra U-21 che potrebbero essere presenti alla Coppa del Mondo 2026

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-19 21:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:La prima squadra di Thomas Tuchel come managerera notevole per i capi esperti che ha selezionato, ma sarà senza dubbio ben consapevole del giovane talento che sta arrivando.Jordan Henderson e Marcus Rashford sono tornati all’ovile, mentre a Dan Burn è stato dato il suo primo berretto all’età di 32 anni, ma la chiamata dei giovani Myles Lewis-Skelly mostra che ci sarà un percorso per i giovani nei tre leoni tedeschi.Dopo che Lee Carsley ha nominato una squadra under 21 piena di talenti, eccogiovani leoni attuali cheattirare l’attenzione di Tuchel tra oggi e ladelnegli Stati Uniti, in Canada e in Messico la prossima estate.