Cinque motivi per non perdersi Italia-Germania di Nations League

La sosta per far spazio alle nazionali di cui tutti avrebbero fatto a meno, merita questa volta un’attenzione particolare. Vale soprattutto per l’di Luciano Spalletti, chiamata alla doppia sfida contro lanel quarto di finale della. In palio un pass per la Final Four di giugno e non solo, visto che il meccanismo incrociato tra Fifa e Uefa ha demandato al risultato dell’eliminatoria contro i tedeschi anche la collocazione degli azzurri nelle qualificazioni al Mondiale 2026, che rappresenta il vero obiettivo del ciclo post fallimento Europei di Spalletti.Anche i sostenitori del partito “che barba, ridateci la volata scudetto” (o pure peggio), insomma, per una volta farebbero bene a concentrarsi sulla nazionale. Non solo per augurarsi che l’idolo di casa propria non si faccia male o venga risparmiato dal ct, ma per fare un discorso un po’ più ampio di sistema.