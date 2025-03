Napolipiu.com - Cinque azzurri nell’Italia, record storico per il club

Leggi su Napolipiu.com

per il">Il sogno scudetto è momentaneamente accantonato per il Napoli, complice il deludente pareggio di Venezia e la pausa del campionato fino al 30 marzo, quando glitorneranno in campo per l’attesa sfida contro il Milan. Tuttavia, come riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, l’eco della grande stagione partenopea è arrivata fino a Coverciano, dove la Nazionale di Luciano Spalletti si prepara per il primo round dei quarti di finale di Nations League contro la Germania.Il Napoli nella storia:convocati in azzurroSpalletti ha deciso di puntare su un corposo blocco Napoli, con benconvocati: Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Matteo Politano, Giacomo Raspadori e Alex Meret. Un primato che eguaglia un: l’ultima volta checalciatori del Napoli vennero chiamati in Nazionale risale al 1989, quando Azeglio Vicini convocò Ciro Ferrara, Andrea Carnevale, Nando De Napoli, Massimo Crippa e Luca Fusi.