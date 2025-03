Thesocialpost.it - Cingoli, bambina di 2 anni sfugge al papà e corre in strada: lui la insegue e vengono investiti. In rianimazione la piccola

Un grave incidentele si è verificato a San Faustino di, in provincia di Macerata, coinvolgendo un uomo di 42e la sua figlia di appena due. La, attualmente ricoverata nel Reparto di Anestesia ePediatrica con prognosi riservata, è in condizioni stabili. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi del parcheggio vicino all’Acquapark della zona. Il padre aveva accompagnato il figlio maggiore a un corso in palestra e si trovava con laal seguito.Leggi anche: Italia, tragedia in mattinata: travolto e ucciso mentre attraversa laSecondo le prime ricostruzioni, sembra che lasia sfuggita per un attimo al controllo del genitore, dirigendosi verso laadiacente. L’uomo ha cercato di fermarla, ma entrambi sono stati colpiti da una Lancia Ypsilon guidata da una giovane automobilista, che ha visto sbucare improvvisamente i due tra gli alberi a bordo