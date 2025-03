Cinema al via FInal Cut in Venice | sostegno al miglior film in post-produzione

Leggi su Ildenaro.it

Apre sul sito web della Biennale di Venezia (labiennale.org) il bando della 13/a edizione di “Cut in”, che avrà luogo dal 31 agosto al 2 settembre nell’ambito delProduction Bridge dell’82/a Mostra Internazionale d’Artetografica. Dal 2013,Cut inoffre un supporto concreto per il completamento didi qualità provenienti dall’Africa e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria e Yemen, affermandosi come un importante incubatore di talenti e riconoscimenti. Per partecipare è necessario compilare la scheda di preselezione online sul sito e inviare i materiali indicati all’indirizzo [email protected] entro il 9 giugno prossimo.Cut inconsisterà in tre giornate di lavoro in cui iselezionati in copia lavoro sono presentati a produttori, buyer, distributori e programmatori di festivaltografici.