Romadailynews.it - Cina: Shandong, contea di Qingyun sviluppa settore di nuove energie

Un membro del personale lavora in un laboratorio di un’azienda dinelladia Dezhou, nella provincia orientale cinese dello, il 17 marzo 2025. Negli ultimi anni, laha sfruttato i suoi vantaggi in termini di risorse di elettricita’ verde per costruire il Parco industriale delleverdi a emissioni quasi zero di Zhongqing, che ha attratto e alimentato decine di progetti industriali neldelle. Un membro del personale lavora in un laboratorio dellaChengxi New Energy Technology Co., Ltd. nelladia Dezhou, nella provincia orientale cinese dello, ieri 18 marzo 2025. Negli ultimi anni, laha sfruttato i suoi vantaggi in termini di risorse di elettricita’ verde per costruire il Parco industriale delleverdi a emissioni quasi zero di Zhongqing, che ha attratto e alimentato decine di progetti industriali neldelle