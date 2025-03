Romadailynews.it - Cina: Pechino, viaggio indietro nel tempo a ultimi giorni di Pompei

Avete mai immaginato la vita degli abitanti dell’antica citta’ romana die come devono essersi sentiti quando il Vesuvio ha eruttato? Una mostra all’Universal Creative Park di, intitolata “Glidi”, permette al pubblico di vivere glimomenti della citta’ da una prospettiva in prima persona. La mostra, in corso da ieri fino al 31 agosto, e’ stata inaugurata congiuntamente dal China Dream Live Entertainment (CDE Live) e dal Madrid Artes Digitales (MAD). L’evento non presenta solo i reperti archeologici scoperti in Italia, ma offre anche un’esperienza immersiva ai visitatori attraverso video e proiezioni. Indossando i visori di realta’ virtuale, i visitatori possono viaggiarenelfino a quasi 1.900 anni fa, ritrovandosi a passeggiare in un antico cortile, a esplorare la villa di una famiglia romana e ad assistere a un combattimento di gladiatori in un anfiteatro gremito.