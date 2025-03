Romadailynews.it - Cina: Pechino registra aumento viaggi transfrontalieri

Fino a lunedi’,avevato quasi 940.000 attraversamenti di frontiera da parte di cittadini stranieri quest’anno, con oltre 236.000 ingressi agevolati dalle politiche di esenzione dal visto, tra cui il transito senza visto di 240 ore, secondo i dati ufficiali. Il numero totale diatorinei porti dinel 2025 aveva superato i 4 milioni fino a lunedi’, con undel 23% su base annua, secondo la Stazione generale diper l’ispezione delle frontiere di entrata e di uscita (Beijing General Station of Exit and Entry Frontier Inspection). Il recentedel turismo cinese in entrata e’ in parte attribuibile alla continua ottimizzazione delle politiche di esenzione dal visto. Ad oggi, laha introdotto politiche unilaterali di esenzione dal visto per 38 Paesi e ha attuato accordi di esenzione dal visto di transito di 240 ore per 54 Paesi.