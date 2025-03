Romadailynews.it - Cina: Liaoning, sviluppa robot bionici subacquei per aiutare la pesca e l’acquacoltura

Leggi su Romadailynews.it

Chu Yichen (a sinistra) e un suo collega assemblano unanfibio a forma di tartaruga bionica presso la Lindong Bionic Technology Co., Ltd. a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del, ieri 18 marzo 2025. Chu, dottorando presso la Northeastern University, ha notato in una pratica sociale che i bio-possono svolgere un ruolo enorme nell’industria dellae del, cosi’ ha fondato un laboratorio di intelligenza bionica a scuola nel 2021 e ha guidato il team nello sviluppo e nell’iterazione costante dei prodotti nel campo dei.Nel novembre del 2023, Chu ha fondato la Lindong Bionic Technology Co., Ltd. La matrice dia bassa velocita’ e la piattaforma di gestione intelligente dell’allevamentote dall’azienda sono state applicate a Dalian, Huludao e altre localita’ nella provincia, con l’obiettivo di promuovere la qualita’ e l’efficienza dell’industria locale dellae del