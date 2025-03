Romadailynews.it - Cina: Hunan, piazza del mercato a Xiangxi

Una foto aerea, scattata da un drone oggi 19 marzo 2025, mostra la veduta di unadelnella cittadina di Biancheng, contea di Huayuan, nella prefettura autonoma Tujia e Miao di, nella provincia centrale cinese dello. Biancheng, prototipo del capolavoro dello scrittore cinese Shen Congwen “Citta’ di confine”, si trova all’incrocio tra le province di, Guizhou e la municipalita’ di Chongqing. In ogni giornata in cui si tiene il, le piazze della cittadina sono affollate di residenti delle zone circostanti, che acquistano generi alimentari e beni di prima necessita’. Al contempo, le usanze e lo stile di vita unici dell’etnia Miao hanno attirato qui molti turisti. Gli abitanti del posto scelgono la verdura in unadelnella cittadina di Biancheng, contea di Huayuan, nella prefettura autonoma Tujia e Miao di, nella provincia centrale cinese dello