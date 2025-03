Romadailynews.it - Cina: Fujian, Fuzhou ospita Cross-Border E-Commerce Trade Fair

Delle persone parlano durante la quinta edizione della ChinaE-, nella provincia sud-orientale cinese del, ieri 18 marzo 2025. La fiera ha preso il via qui ieri, attirando oltre 1.800 imprese della catena di approvvigionamento e dei servizi provenienti da diversi Paesi e regioni. L’evento di quest’anno coincide con la ChinaE-Conference 2025, che si concentra sull’aggiornamento dell’industria dell’e-transfrontaliero e sulla ricerca di percorsi di espansione internazionale per le aziende cinesi. Delle persone visitano la quinta edizione della ChinaE-, nella provincia sud-orientale cinese del, ieri 18 marzo 2025. La fiera ha preso il via qui ieri, attirando oltre 1.