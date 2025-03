Romadailynews.it - Cina: commenta telefonata tra Putin e Trump

Laha sostenuto fin dall’inizio la risoluzione della crisi ucraina attraverso il dialogo e i negoziati, ed e’ lieta di vedere tutti gli sforzi verso un cessate il fuoco come un passo necessario per la pace, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning. Mao ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa, quando le e’ stato chiesto dire latra il presidente degli Stati Uniti Donalde il suo omologo russo Vladimirdi ieri. La Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato che i due leader hanno concordato sulla necessita’ di porre fine al triennale conflitto ucraino con una pace duratura e hanno sottolineato la necessita’ di migliorare le relazioni tra Stati Uniti e Russia. Agenzia Xinhua