Oasport.it - Cinà-Comesana oggi in tv, ATP Miami 2025: orario, programma, streaming

L’esordio assoluto di Federicosul circuito ATP arriverà, mercoledì 19 marzo: l’azzurro, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale deiOpendi tennis, affronterà il qualificato argentino Francisco Comesaña.Ilsul Court 5 si aprirà alle ore 16.00 italiane, e nel secondo match sarà la volta di Federicoe Francisco Comesaña, che si affronteranno dopo il match tra l’australiano Rinky Hijikata ed il serbo Hamad Medjedovi?: ovviamente non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.La sfida tra Federicoe l’argentino Francisco Comesaña, del torneo ATP Masters 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.