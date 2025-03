Romadailynews.it - Cina: accelera formazione professionisti in medicina, assistenza ad anziani

Leggi su Romadailynews.it

Laintendere ladinell’medica e agliintegrata, per far fronte alle crescenti esigenze legate all’invecchiamento della popolazione. Il ministero dell’Istruzione e la Commissione nazionale per la salute oggi hanno reso pubblica una circolare che invita le universita’ professionali a istituire programmi di laurea in servizi dimedica e agli. I laureati provenienti da settori professionali affini sono incoraggiati a iscriversi, con le istituzioni che esplorano modelli disenza soluzione di continuita’ dall’istruzione secondaria a quella universitaria. Si consiglia alle scuole di adattare i programmi alle esigenze regionali diaglie di promuovere la collaborazione tra universita’ generali, college professionali e istituzioni sanitarie.