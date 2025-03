Oasport.it - Ciclismo, Jasper Philipsen cade nella Nokere Koerse: dubbi sulla Milano-Sanremo

Punti interrogativipresenza del belgaalla 116ª edizione della. A tre giorni dalla prima Classica Monumento della stagione, la presenza del corridore della Alpecin – Deceuninck non è così certa per quanto accadutoin cuiaveva mostrato una buona condizione.Una caduta a un km dall’arrivo non gli ha permesso di prendere parte alla volata, che ha deciso la prova, e potrebbe rischiare di compromettere anche la sua partecipazione alla Classicissima, che l’anno scorso vinse in maniera autorevole. Il successo finalecorsa citata è andata all’olandese Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL) a precedere Matteo Moschetti (Q36.5) e Luke Lamperti (Soudal Quick-Step). Buona prestazione dell’altro azzurro Alberto Dainese (Tudor), ottavo al termine.