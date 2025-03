Amica.it - Ciclamino: il colore di stagione che fa fiorire il guardaroba

Leggi su Amica.it

Il colornon è per chi vuole passare inosservato. Vibrante, sofisticato e magnetico, è la sfumatura perfetta per dare carattere a qualsiasi look, dalle passerelle aipiù audaci. Ma come scegliere la tonalità giusta? A chi dona di più? E, soprattutto, con quali colori si abbina meglio? Il suo nome prende ispirazione dal fiore omonimo, simbolo di eleganza spontanea e resistenza, con petali che sfumano dal rosa intenso al viola profondo. A metà tra queste due tonalità e con richiami alla natura più vivace, il colorsi rivela una nuance pronta a tutto.Color: a chi sta bene?Un mix perfetto tra rosa e viola, con un’intensità che può variare da toni più accesi a sfumature più tenui.