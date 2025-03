Anteprima24.it - Ciarambino: “Pomigliano in marcia contro la camorra”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono grata all’Associazione Antiracket “Domenico Noviello” che ogni anno organizza laper la legalità nel nome di don Peppe Diana, ammazzato dalla31 anni fa e mai dimenticato – dichiara Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – Oggi ala città è scesa in piazza per ribadire, senza se e senza ma per l’ennesima volta, che i pomiglianesi onesti sonolaogni forma di criminalità che opprime il nostro territorio. Le strade piene di tanti cittadini, ma anche di tanti giovani e bambini in corteo è stata la risposta più forte a chi, pur vestendo la fascia tricolore, ha continuato a negare l’esistenza dellain città, salvo poi essere smentito dai recenti arresti eclatanti.