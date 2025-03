Laspunta.it - Ciampino celebra le vittime del Covid

Leggi su Laspunta.it

Il Comune dila Giornata nazionale in memoria delledell’epidemia di Coronavirus. Per l’occasione, una sobria cerimonia commemorativa e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali.“Il 18 marzo del 2020 i camion militari portavano fuori da Bergamo le bare delleda-19 – ricorda la Sindaca Emanuela Colella – Sono passati cinque anni, ma il ricordo resta intenso, una ferita per il nostro Paese e il mondo intero. Oggi, nella Giornata nazionale in memoria delleda-19, ricordiamo tutte le donne e gli uomini che ci hanno lasciato prematuramente e ci stringiamo alle famiglie, agli amici e ai conoscenti che hanno perso un proprio caro”.L'articololedelproviene da la Spunta.