Ci sono sei adulti che giocano nelle giovanili di United e City? L'inchiesta del Telegraph

Non è ancora uno scandalo, a Manchester ma le premesse citutte. Secondo un’inchiesta delemerse prove che mettono in dubbio l’età dichiarata di sei calciatori che sitrasferiti nel Regno Unito negli ultimi anni, tre dei quali hanno anche giocato per l’Inghilterra a livello giovanile“,accademie di. Sarebbero molto più grandi di quanto dicono i documenti, insomma.si basa su alcune fotografie che dimostrerebbero che i sei hanno già giocato in gruppi di età molto più grandi in patria.Ilnon fa i nomi dei giocatori coinvolti “perché le fotografie e gli altri documenti non dimostrano che le loro età dichiarate siano false e perché alcuni o tutti potrebbero essere ancora minorenni vulnerabili. Non c’è inoltre alcun suggerimento cheabbiano consapevolmente consentito la frodeloro accademie.